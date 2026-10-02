İran Voleybol Milli Takımı Asya Oyunları’nda finale yükseldi

2026 Nagoya Asya Oyunları’nın 13. gününde İran Voleybol Milli Takımı, yarı final karşılaşmasında bugün saat 10.30’da Pakistan ile karşı karşıya geldi. İran, mücadeleyi 3-0 kazanarak finale yükseldi.

Roberto Piazza’nın öğrencileri üç sette de rakibine üstünlük sağlayarak karşılaşmadan 25-13, 25-15 ve 25-11’lik set sonuçlarıyla galip ayrıldı.

İran Milli Takımı, yarı finalde Pakistan karşısında fazla zorlanmadı. Güçlü bir oyun sergileyen ve maç boyunca yüksek sayı farkı yakalayan İran, rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

İran Milli Takımı finalde, şampiyonluk için Çin-Japonya karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

İran sahaya Amin Esmailnejad, Arşia Behnejad, Seyyid İsa Naseri, Muhammed Velizade, Murtaza Şerifi, Ali Hakperest ve Hüseyin Hacı Kelate ile çıktı. Takımın başında ise Roberto Piazza yer aldı.