İran'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargâhı’na göre Sistan ve Belucistan eyaletinin Zahidan kentinde saldırı hazırlığındaki bir terör çetesi çökertildi.

Başarılı operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.



