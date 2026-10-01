  1. Toplum
1 Eki 2026 13:55

İran'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İran'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde saldırı hazırlığındaki bir terör çetesi çökertildi. Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargâhı’na göre Sistan ve Belucistan eyaletinin Zahidan kentinde saldırı hazırlığındaki bir terör çetesi çökertildi.

Başarılı operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.


 

News ID 1938897

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