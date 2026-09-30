Çin’den İran ve ABD’ye diyalog çağrısı

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Pekin’in İran ve ABD’nin “barışı seçmesini, İslamabad Mutabakatı’na yeniden bağlı kalmasını ve mümkün olan en kısa sürede diyalog ve müzakereleri yeniden başlatmasını” umduğunu söyledi.

Çin’in anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini vurgulayan Guo, Pekin’in çatışmaların başladığı ilk günden itibaren savaşın sona erdirilmesi ve barış görüşmelerinin ilerletilmesi için çaba gösterdiğini belirtti.

Guo, Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping’in Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik girişim ve önerilerini takip etmeyi sürdüreceğini, Orta Doğu ve Fars Körfezi bölgesine barış ve sükûnetin yeniden getirilmesi için çabalarına devam edeceğini ifade etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaşı 28 Şubat’ta başlattığı, İran’ın ise buna karşılık bölgede bulunan çeşitli ABD üslerine füze ve İHA saldırıları düzenlediği ve Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin fiilen durduğu belirtildi.

Savaşı sona erdirme yönündeki girişimlerin, nihai bir anlaşmaya ulaşılması ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla 18 Haziran’da imzalanan İslamabad Mutabakatı’nın ardından da sürdüğü aktarıldı.