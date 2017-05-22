  1. Kültür
22 Mayıs 2017 - 12:13

İran yapımı iki belgesel film Almanya’da

İran yapımı iki belgesel film Almanya’da

Muhammed Kart’ın yönetmenliğini yaptığı “Moralma” ile “Kabus” isimli iki belgesel film, 4. Köln İranlılar Festivali’nde gösterime girecek.

Muhammed Kart’ın yönetmenliğini yaptığı “Moralma” ile “Kabus” isimli iki belgesel film, Almanya’nın köln kentinde 24-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 4. Köln İranlılar Festivali’nde gösterime girecek.

Her yıl etkili olarak kendi tarzını yaratmaya çalışan belgesel film yönetmenlerini tanıtmaya çalışan bu festival, İran’ın belgesel sinema alanında birçok izleyiciyle eleştirmen tarafından olumlu tepki alan bu iki belgeseli sinemaseverlerle buluşturacak.

Geçen sene de Mehrdad Oskui’nin yaptığı “Sabahın rüyaları” ve “Tarihsiz günler” adlı iki belgesel de aynı festivalde ekrana taşınmıştı.

News Code 1864778
Kamran AZAR

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