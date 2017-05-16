İranlı yönetmen İtalyan film festivalinde jüri üyesi oluyor

Yaptığı “Agi” isimli kısa filmiyle katıldığı 80’e yakın ululslararası etnkinlikte 10’dan fazla ödüle sahip olan Yusef Kareger, İtalya’da dördüncüsü düzenlenen “Cinema Povero” kısa film festivalinin seçim heyetiyle yarışma bölümünün jüri üyesi olarak tanıtıldı.

Adı geçen festivalin ilk dönemlerinde jüri heyetinin özel ödülünü almayı başaran ve aynı zamanda Fidan Film Yapımı şirketinin de yöneticisi olan Kareger, İtalya, Hollanda, almanya ve Fransa jüri üyeleriyle birlikte İran’ı “Cinema Povero”da temsil edecek.

Kültürel ve toplumsal eğilimlerle İtalya’da düzenlenen “Cinema Povero” festivali, kısa film alanındaki parlık yeteneklerin ortaya çıkışını amaçlayarak 2017 yılının Eylül ayında gerçekleşecek.