Erdoğan'dan son dakika Suriye açıklaması

TRT'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de siyasi bütünlüğüne de halkın kendi geleceğini kendi belirleme hakkına da saygı duyuyor.

Suriyeli meşrutiyeti olan muhaliflerin hepsiyle görüşüyor kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Suriye ile aramızda 911 kilometrelik bir sınır var. Ne yaparsak yapalım bu bölgeyi kontrol altında tutmak zorundayız.

ABD sözünü tutmazsa...

Venezuela'daki gelişmelerin ardından Avrupa Birliği'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi? Demokrasi demokrasi diyeceksiniz, sonra kalkıp hükümet devireceksiniz.

Suriye konusunda eğer ABD verdiği sözleri tutmaz ve birkaç hafta içerisinde teröristlerin o bölgeden çıkmasını sağlamazsa sonucu ne olursa olsun adım atarız. Türkiye, kendi göbeğini kendisi keser. Bu tarih karşılığında bizim sorumluluğumuzdur.