Irak, başka ülkeleri rahatsız etmek için kullanılamaz

IQNA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Ayetullah Sistani, bugün BM Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert'i kabul etti.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Hennis-Plasschaert, Ayetullah Sistani’nin Irak’ta yolsuzluğa karşı mücadelede hükümetin güçlü adımlar atmasını istediğini belirtti.

Hennis-Plasschaert, “Ayetullah Sistani, Iraklı mültecilerin yurtlarına geri dönmesi, özgürleştirilen bölgelerin restorasyonu ve bazı önemli konularda çalışmaların devam etmesi gerektiğine vurgu yaptılar.” açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreterinin Irak Özel Temsilcisi, ayrıca Ayetullah Sistani’nin şunları kaydettiğini bildirdi:

“Irak, ulusal egemenliğine saygı duyulduğu zamana kadar diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmeye devam edecek. Irak, diğer ülkeleri rahatsız etmek için bir üs olarak kullanılamaz.”