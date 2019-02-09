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9 Şubat 2019 - 12:34

Trump, Kuzey Kore Lideri ile Vietnam’da görüşecek

Trump, Kuzey Kore Lideri ile Vietnam’da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelecek.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı ikinci barış görüşmelerinin Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Trump bugün paylaştığı bir tweette, "Temsilcilerim çok verimli bir toplantıdan hemen sonra Kuzey Kore'den ayrıldılar ve Kim Jong Un ile yapılacak ikinci zirvenin yeri ve tarihine karar verdiler. 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleşecek" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri daha önce tarihi barış görüşmeleri için 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmişti.

News Code 1876502
Kamran AZAR

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