Akar: Rusya ile her seviyede temaslarımız olmakta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesine ilişkin, "Yaptığımız bu çalışmaların çok değerli olduğuna inanıyorum. Bölgenin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum." dedi.

Akar, Rus mevkidaşı ile Bakanlık'ta heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Heyetler arası toplantının açılışında konuşan Bakan Akar, Şoygu'yu Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Akar, "Hem bölgedeki barış ve istikrarın temin ve idamesi, ateşkesin sağlanması hem de ülkelerimizin hak ve menfaatlerinin korunup kollanması, güvenliğin sağlanması için Rusya ile her seviyede çeşitli temaslarımız olmakta." diye konuştu.