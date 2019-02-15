  1. Toplum
15 Şubat 2019 - 13:38

İran’da eğitim uçağı düştü

İran’da eğitim uçağı düştü

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki Kaşmer ilçesinde, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ile yardımcısı yaşamını yitirdi.

Bugün sabah saatlerinde İran’ın Güney Horasan eyaletindeki Kaşmer ilçesinde, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ile yardımcısı yaşamını yitirdi.

Şu ana kadar uçak kazasının sebebi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

News Code 1876656
Muhammed BURHAN

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