Azerbaycan Savunma Bakanı’ndan Hulusi Akar'a taziye mesajı

Teleqraf sitesine göre; Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, İstanbul'da helikopter kazasında yaşamını yitirenler için Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’e taziye mesajı gönderdi.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Zakir Hasanov, yaralılara acil şifalar diledi.

İstanbul Çekmeköy'de Kirazlıdere Mahallesi'ndeki Parkverde Sitesi içindeki parka UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker hayatını haybetmişti.