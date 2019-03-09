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9 Mart 2019 - 11:44

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda, ABD yapımı F-35 savaş uçağı ve patriot hava savunma sistemlerini alamayacağını duyurdu.

Defense News’un aktardığı habere göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, Ankara'nın ABD yapımı F-35'lerle Patriot hava savunma sistemlerini alamayacağını duyurdu.

Summers, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti’nin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlaması ardından böyle bir açıklamada bulundu..

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz Perşembe günü, Rusya’dan S-400 alma sözleşmesinin tamamlandığını ve gelecekte de S-500 sistemini alma ihtimalini bildirdmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da dün yaptığı açıklamada “S-400 hava savunma sistemi almak Patriot sistemi almamamız anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.

Bu sistemlere ihtiyaçları olduğunu belirten Fuat Oktay, şartlarının kabul edileceği surette müzakere yapacaklarını açıkladı.

S-400 füze savunma sisteminin teslim süresiyle ilgili soruları yanıtlayan Oktay “Bu sistemin ilk teslimat sürecinin Temmuz ayında gerçekleşeceğine çalışıyoruz.” dedi.

News Code 1877213
Ruya FEREYDUNI

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