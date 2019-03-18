Hollanda'da silahlı saldırı

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Habertürk'ün aktadrdığı habere göre, Saldırının şehirdeki tramvay hatlarından birinde gerçekleştiği bildirildi. Saldırının yaşandığı tramvay polis kordonuna alınırken, çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, terörle mücadele ekiplerinin de bölgeye ulaştığı ifade edildi. Bölgenin üzerinde de helikopterlerin uçtuğu belirtiliyor.