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17 Mart 2019 - 15:00

Pakistan'da trene bombalı saldırı!

Pakistan'da trene bombalı saldırı!

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir tren yoluna düzenlenen bomba patlatıldı. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Pakistan'ın Peşaver kentinden Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya giden 6 vagonlu trene saldırı düzenlendi.

İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren bir yerel polis şefi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Bölgede doğalgaz ve doğal kaynakların bolluğu sebebiyle ayrılıkçı grupların zaman zaman saldırıları meydana geliyor.

Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar kimse üstlenmese de, bölgedeki ayrılıkçı gruplardan birinin yaptığı tahmin ediliyor.

News Code 1877410
Azar MAHDAVAN

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