Pakistan'da trene bombalı saldırı!

Pakistan'ın Peşaver kentinden Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'ya giden 6 vagonlu trene saldırı düzenlendi.

İngiliz haber ajansı Reuters'a bilgi veren bir yerel polis şefi, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin de yaralandığı açıkladı.

Bölgede doğalgaz ve doğal kaynakların bolluğu sebebiyle ayrılıkçı grupların zaman zaman saldırıları meydana geliyor.

Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar kimse üstlenmese de, bölgedeki ayrılıkçı gruplardan birinin yaptığı tahmin ediliyor.