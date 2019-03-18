Bakü: Ermenistan ordusu, Azerbaycan topraklarından çıkmalı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecindeki tutumunu AA muhabirine değerlendiren Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın 25 yıldan fazladır Dağlık Karabağ sorununun barış yoluyla çözümünden yana olduğunu belirterek "Azerbaycan'ın da sabrının bir sınırı vardır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taleplerine uygun olarak Ermenistan ordusu Azerbaycan topraklarından çıkmalıdır. Aksi halde Azerbaycan, her bir devlet gibi Birleşmiş Milletler nizamnamesinde gösterilen tüm hukuki haklarını kullanmak zorunda kalacaktır." dedi.

Ermenistan'daki yönetim değişiminin ardından Azerbaycan'dan "Biz yeni Erivan yönetimi ile Dağlık Karabağ sorununun çözümü için seri ve sonuç odaklı adımlar atmaya hazırız, Erivan yönetimi ise iyi niyet göstermelidir" şeklinde açıklamalar yapıldığını hatırlatan Hacıyev, Azerbaycan yönetiminin iyi niyetini gösterdiğini, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la üç kez görüştüğünü kaydetti.