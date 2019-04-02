Azerbaycan'da Osmanlı şehitleri için anıt yaptırıldı

Bakü yakınlarındaki Digah kasabası mezarlığında Azerbaycanlıların yıllardır koruduğu şehit mezarları Abşeron Valiliğince tamir edilerek anıt haline getirildi.

Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran ve Kafkas İslam Ordusu ismi verilen Osmanlı ordusunun 9 isimsiz askerinin defnedildiği şehitliğe, Türk ve Azerbaycan bayrağı çekildi.

Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'dan teşekkür

AA'ya göre, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, yaptırılan anıt nedeniyle Abşeron Valisi İrade Gülmemmedova'yı ziyaret ederek Türk şehitlerine gösterdikleri vefa için teşekkürlerini iletti.