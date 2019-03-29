Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Dağlık Karabağ'ı görüşecek

Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.
Viyana’da AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Minsk Grubu Eşbaşkanlarının inisiyatifiyle yapılacak görüşmede iki taraf Dağlık Karabağ sorununun çözümü üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.
Geçenlerde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Dağlık Karabağ sorununun çözüm süreci kapsamında New York'ta bir araya gelmişti.
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