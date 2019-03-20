Cumhurbaşkanı Ruhani'den yeni yıl mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Nevruz Bayramı dolayısıyla İran halkını tebrik ederek önemli konulara ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin mesajının bazı satır başları şöyle:

- Nevruz Bayramı'nı İran halkı başta olmak üzere komşu ülkelerde kutlayan milletlere tebrik ediyorum.

- Geçen yıl, terörizme karşı zafer yılı, İran halkının uluslararası mahkemelerde elde ettiği başarı yılı ve milletmizin sabır ve direniş yılıydı.

- Geçen yıl aynı zamanda, vatandaşlarımız geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldılar. Hükümet ile ilgili yetkililerin tüm çabaları bu zorluklar ve sorunları azaltmak yönündeydi.

- İran düşmanları 13 Aban (4 Kasım) gününün tüm hedeflerine ulaştıkları gün olduğunu düşünüyorlardı ve 22 Bahman (11 Şubat) gününde ise zaferlerini kutlayacaklarını sanıyorlardı. Fakat bütün bu günler düşmanın başarısızlık günleri ve vatan ile büyük halkımzın zaferiydi.

- Sıkınılar ve sorunlarımızın temeli, İran sınırının dışından kötü niyetli insanlar tarafından ülkeyi etkilemek amacıyla getirilen sorunlardır. Geçim sıkıntısı konusunda yöneticilikteki bazı kusurların da roü olabilir, fakat sıkıntıların asıl kökü unutulmamalı.

- Hükümet ile diğer kurumlar, silahlı kuvvetler, üniversiteler, eğitimciler ile öğretmenler, çiftçiler, işçiler, üreticiler, iş dünyası ve halkın tüm kesimleri şimdiki zor durumda sorumluluk sahibi olmalı.

- Düşmanın istediği sorunlara değil birbirimize karşı durmaktır ve aramıızı açıp sorunların temel nedenini araştırmamızı istemiyor.

- Sorunların (yaptırımlar) Washington’da yeni iktidara gelen kötü niyetli ve sözünü tutmayan kişiler tarafından başlatıldığını belirtmek istiyorum, fakat bunun sonu bizim elimizde. Bu durumda düşman milletimizin daha tutarlı bir hale geldiğini ve birliğimizin arttığını görürse, pek yakında pişman olur. Düşmanlar yaptırım konusunda kaybettiğini ve bizim kârlı çıktığımızı gördüğünde, o gün yaptırımların sonu olacak.

- Düşman, yaptırımlar konusunda tüm dünya ve müttefiklerinin onun yanında kalacağını düşünüyordu, ancak bazı ülkeler hariç bütün ülkelerin İran halkının yanında olduğuna tanık olduk. BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), uluslararası mahkemeler ve uluslararası toplumun hepsi İran milletinin haklı olduğunu söylediler.

- Bu durumu başlatan biz değildik. Nükleer anlaşmaya sadık kalan ve sözünde duran büyük bir milletiz. Sözünü tutmayanlar gerçek doğasını gösterdiler. Suç işleyenler, bu yolun sonu onlara fayda sağlayamayacağını bilmelidir.

- Yeni yıl yeni kararların yılı, daha tutarlılık ve daha fazla çalışma ve çaba yılıdır. Yeni yılda hiç şüphesiz daha fazla çalışarak zafere ulaşacağız ve yaptırımların üstesinden geleceğiz.

- Bu sene enflasyon ile döviz piyasasını dengeleme yılı ve komşu ülkelerle daha fazla dostluk ve ilişkiler kurma yılı olacaktır.