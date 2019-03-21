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21 Mart 2019 - 11:51

Antonio Guterres'ten Nevruz mesajı

Antonio Guterres'ten Nevruz mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nevruz bayramını kutlayan herkes için tebrik mesajı yayınladı.

Al Alam kanalında yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Nevruz kutlamaları nedeniyle twitter hesabı üzerinden bir yazı paylaşarak bu günü kutlayan herkesi tebrik etti.

Guterres paylaştığı tebrik mesajında “Nevruz, yeni yılın başlangıcı, ilkbaharın gelişi, doğanın yenilenmesidir” ifadesine yer verdi.

2010’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3000 yıldan beri kutlanmakta olan bu şenliği “Nevruz Bayramı” ilan etmiştir.

2009 yılında toplanan Birleşmiş Milletler Manevi Kültür Mirası Koruma Kurulu da, İran yönetiminde ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Hindistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye ve Özbekistan dahil 7 ülkenin katkısıyla akıl, ümit, itidal, hoşgörü simgesi olan Nevruz’u “Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi”ne dahil etmiştir.

News Code 1877478
Ruya FEREYDUNI

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