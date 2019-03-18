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18 Mart 2019 - 11:35

Mehr Arena dergisinin "Nevruz" sayısı yayınlandı

Mehr Arena dergisinin "Nevruz" sayısı yayınlandı

Mehr Haber Ajansı’nın Türkçe Servisi tarafından hazırlanan Mehr Arena dergisinin "Nevruz" sayısı yayınlandı.

Mehr Haber Ajansı’nın Türkçe Servisi tarafından hazırlanan Mehr Arena dergisinin "Nevruz" sayısı yayınlandı. Mehr Arena, "Nevruz" sayısında Özel, İslam Devrimi Lideri’nin bildirisi, Son dönem röportajları, Cumhurbaşkanı adaylarıyla röportaj, Ruhani ile Erdoğan arasındaki görüşmeler ve seçmeler bölümüne yer verilmiştir.

İran ve Türk dünyasında coşkulu bir şekilde kutlanan"Nevruz" ile beraber Çeşitli konuları ele alan “Mehr Arena”nın ikinci sayısına katkıda bulunanlar şu şekilde: Kamran Azar, Azar Mahdavan, Muhammed Burhan ve Ruya Fereyduni.

Dergimizin "Nevruz" sayısına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

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News Code 1877431
Kamran AZAR

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