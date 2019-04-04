Almanya'nın yardım uçağı İran'a geliyor

Alman Kızılhaçı Halkla İlişkiler Sorumlusu, ülkenin insani malzeme taşıyan uçağının bugün İran’a doğru yola çıkacağını bildirdi.
İnsani yardımların İran'a karşı yaptırımlara tabi olmadığını öne süren Alman yetikili, DW Farsça’ya verdiği açıklamada, İran’a insani yardım götürcek uçağın Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edildiğini sölyedi.
Son günlerde Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Michael Klor-Berchtold, Twitter hesabı üzerinden ülkesinin İran’daki selzedelere destek vereceğini açıklayarak, "Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran'daki sel mağdurlarına insani yardım sağlıyor. 40 adet kurtarma botu ile güvenlik techizatı Alman Kızılhaçı tarafından İran Kızılayı’na teslim edilecektir." demişti.
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