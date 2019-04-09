Soylu: Büyükçekmece'de seçime yönelik yolsuzluk yapılmış

AA'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının değiştirildiği iddialarının hatırlatılması üzerine Soylu, şöyle konuştu:

"Bir suç var ortada. Bir yolsuzluk yapılmış ve seçime yönelik yolsuzluk yapılmış. Ben hayatımda 201 rakamının sıfır yazıldığı ve bunun üst üste olduğu hiçbir seçim görmedim. Türkiye'de böyle bir seçim yok."

Soylu, "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır." dedi.