Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Savunma sanayii alanında S-400 konusuna değinen Erdoğan, bunun sadece Türkiye’nin değil, tüm Türkiye’nin gündeminde olan bir konu olduğunu söyledi.

Putin’le Suriye’deki gelişmeleri de ele aldıklarını, bunları değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, görüşmede ağırlıklı olarak İdlib’i konuştuklarını dile getirdi.

TRT'ye göre; Erdoğan, “Bu konuyla ilgili olarak kendilerinin daha çok oradaki bazı terör örgütlerinden sıkıntıları var. Biz tabi Türkiye olarak onlara karşı da istihbari yönden olsun askeri yönden olsun her türlü gerekli ikazları, tedbirleri yaptık yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Suriye’de güvenli bölge meselesi ile ilgili Erdoğan, bunun Türkiye’nin kontrolünde olması gerektiğinin üzerinde ısrarla durduklarını söyledi.

ABD'nin İran kararına da işaret eden Erdoğan, "Ama bu arada bölgede birçok şey de değişiyor. İşte İran Devrim Muhafızları’nın ABD tarafından terör örgütü ilan edilmiş olması, İran’ın da aynı şekilde CENTCOM’u terör örgütü ilan etmiş olması… Bunlar sıradan olaylar değil. Her şey bir yerden bir yere doğru savruluyor." dedi.

Erdoğan, Astan sürecine dair şunları konuştu:

“Astana’yı daha güçlü hale getirmek için de bazı adımlar atılabilir. Malum üçlü var. Ürdün başından beri zaten var. Ama buraya şimdi aynı şekilde Lübnan ve Irak dahil edilebileceği gibi, bugün mesela Sayın Putin ‘Buraya Çin de dahil edilebilir’ dedi. Hatta buraya gelişmeye göre Almanya da dahil edilebilir."

F-35’ler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, uçakların üç tanesini önceden, dördüncüsünün de sonradan verildiğini söyledi.

İsrail’in Golan Tepeleri provokasyonu ile ilgili de konuşan Erdoğan, “İslam İşbirliği Teşkilatı olarak biliyorsunuz Golan’la ilgili açıklamalar yapıldı. Hemen haftasında İstanbul’da Dışişleri Bakanları Zirvesi yaptık. Dışişleri Bakanları Zirvesi’nden sonra da gayet mükemmel ve mükellef sonuç bildirgesi yayınladık. Şu anda biz o çerçevede yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da yerel seçimde usulsüzlük iddiaları olduğunu söyleyen Erdoğan, sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

Erdoğan, "Tabii bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür." diye konuştu.