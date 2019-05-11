İranlı karikatüriste Kosova'dan büyük ödül

İranlı karikatürist Alireza Pakdel, “Çalışma; Kurtarma” eseriyle Kosova'da düzenlenen "1. Uluslararası Ferizaj Karikatürcüler Festivali"nin birincisi olarak “Altın HITHI” ödülü sahibi oldu.

“Gümüş HITHI” ödülünü ise Azerbaycanlı sanatçı Seyran Caferli kazandı. Diğer İranlı karikatürist Shahrokh Heidari de “Bronz HITHI” öldülüne layık görüldü.

Türkiye'den de yedi çizerin seçildiği yarışmanın sergisi için 50 ülkeden 314 eser arasından 80 karikatür seçilmişti.

Yarışmanın sergisi 10 Mayıs 2019 Cuma günü saat 19.00'da Ferizaj'daki Sanat Galerisinde açıldı.