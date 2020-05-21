İranlı karikatüristin İsviçre'deki ölümü şüphelidir

İsviçre'de yaşayan İranlı karikatürist Behnam Behrami'nin ani ölümüne dair yayınlanan haberlerle ilgili açıklama yapan Uluslararası Holokost Karikatür Yarışması Sekreteri Seyyid Mesut Şocai Tabatabai, "Behnam Behrami geçenlerde Uluslararası Holokost Karikatür Yarışması'na eser gönderen İranlı sanatçılardan biriydi. Daha sonra eğitimine devam etmek için İsviçre'ye gitmişti" dedi.

Şocai Tabatabai konuya ilişkin olarak, "Behrami Cenevre'de bir sergi düzenlemişti. Ancak İran karşıtı bazı grupların üyeleri bu sergiyi bozmuşlardı. Kısa bir süre sonra İsviçre polisi İranlı sanatçıyı tutuklayarak onu Holokost karikatürü nedeniyle suçlamıştı. Aynı zamanda karakoldan çıktığında bazıları ona saldırarak, bilgisayar ve çantasını çalmışlardı" ifadelerinde bulundu.

Şocai Tabatabai sözlerine şöyle devam etti:

"Bu olaydan sonra güvensizlik yaşadığı için Kasım 2019'da İran'a dönmeye karar vermişti. Ailesini de bu konuda bilgilendirmişti. Ancak İran'ın bazı bölgelerinde internet bağlantısının birkaç gün kesilmesi sırasında Behrami'nin telefonu kapatılıp Aralık ayının başında İsviçre polisi onun cesedini bulmuştu. Asıl mesele şu ki, bu sanatçının ölüm belgesi 10 gün önce ailesine teslim edilmiştir. Ölüm belgesinde bilinmeyen nedenden dolayı öldüğü kaydedilmiştir. Bu nedenle ben bu olayın şüpheli olduğunu düşünüyorum."

İsviçre hükümetinin Behrami'nin cesedinin İran'a getirmeye izin vermediği ve Cenevre'de toprağa verildiğine değinen Şocai Tabatabai, "Cenevre'deki İran konsolosluğu temsilcileri, İsviçre hükümetinin İranlı sanatçının ölüm yeri hakkında herhangi bir bilgi vermeyi reddettiğini ve kişisel eşyalarını bile vermediğini belirtmişlerdir" diye konuştu.

Şocai Tabatabai, Behrami'nin Holokost sergisine gönderdiği karikatürünün yabancı medyalar özellikle İsrail medyasında çok ses getirdiğini söyledi.

Behnam Behrami'nin aniden ölüm nedenini ciddi bir şekilde takip edeceğini belirten Şocai Tabatabai, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu olayı takip etmesini istedi.