Avrupa açıklamadan başka bir şey yapmıyor

Cadenacs radyo kanalına konuşan İran’ın İspanya Büyükelçisi Hasan Kaşkavi, İran’ın nükleer anlaşma konusunda AB’ye tanıdığı 60 günlük ültimatomu ile ilgili olarak, “AB sadece açıklamaya yetinip genel konular dışında sorunun çözülmesi için herhangi bir pratik adım atmamıştır.” ifadesini kullandı.

Kaşkavi, Avrupa'nın İran'ın bu konuda gayet ciddi olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa ülkelerini taahhütlerini yerine getirmedikleri için eleştiren Hasan Kaşkavi, İran ve ABD arasında askeri çatışmanın imkansız olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı konuşmasında nükleer anlaşmada kalan diğer tarafların 60 günlük süre zarfında petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İran'ın yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamıştı.