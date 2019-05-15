İran: Nükleer anlaşmaya ilişkin kararımızdan vazgeçmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran'ın son günlerde açıkladığı nükleer anlaşma kararına ilişkin “Aldığımız kararlardan asla vazgeçmeyeceğiz. İlk 60 gün içerisinde açıkladığmız konuları gerçekleştirip diğer 60 gün içerisinde ise yapacaklarımız konusunda duyuru yapacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ABD’nin İran’a yaptığı görüşme talebi konusundaki açıklamalarına atıfta bulunan Mahmud Vaizi, “Sayın Cumhurbaşkanı Ruhani, New York'a yaptığı bir ziyarette ABD'nin görüşmek için 19 vasıta yolladığını bildirmişti. Cumhurbaşkanımız da onlara anlaşmadan ayrılan kişinin ilk önce uluslararası düzeyde verdikleri taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini sölyemişti.” ifadelerinde bulundu.

Vaizi ayrıca “İran'ın talebi şu; iddiası olan herkes bunu sözde değil; pratikte kanıtlamalı.” diye konuştu.