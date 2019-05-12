İran'dan ABD'nin telefon çağrısına ret

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran ile ABD arasında olası bir askeri karşılaşmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Felahatpişe, “ABD ile şavaşın gerçekleşeceğine inanmıyoruz. Amerikalılar İran’la savaşacak güçte olmadıklarını biliyorlar.” dedi.

Felahatpişe ABD’nin stratejisinin İran ile askeri bir karşılaşma olmadığını belirterek, “Amerikalılar sadece psikolojik bir savaş arıyor ve bunu yaptırımlar ve ekonomik baskılarla yürütmeye çalışıyorlar.” ifadesini kullandı.

İran’ın savunma konusunda tamamen hazır olduğunu aktaran Felahatpişe, “Bana göre, ABD’nin askeri hareketliliğinin sonunda kesinlikle bir savaş gerçekleşmeyecek.” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı üst düzey yetkililere "beni arayın" çağrısını değerlendiren Felahatpişe, İran tarafından kimsenin ona telefon açmayacağını dile getirdi.

Felahatpişe, “İran, ABD ile müzakere konusunu memnuniyetle karşılıyor mu?” sorusuna, “Müzakere süreci için özel koşullar lazım. İran, İslam devriminin zaferinden sonra, yalnızca bir sefer ciddi bir müzakereye girdi. Aslında (nükleer anlaşma için yapılan) müzakereler kazan-kazan olarak tanımlanmıştı fakat sonucu böyle olmadı.” yanıtını verdi.

Haşmetullah Felahatpişe, İran’ın sonucu kazan-kaybet olacak herhangi bir müzakereye katılmayacağını da sözlerine ekledi.