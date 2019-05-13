Suudi Arabistan BAE'deki olayları doğruladı

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Haild el-Falih, kendilerine ait iki petrol tankerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki liman kenti Füceyre kıyılarında bir sabotaj saldırısına uğradığını duyurdu.

Halid el-Falih, saldırıya uğrayan tankerlerden birisinin Suudi petrolünü "Ras Tanura" limanından ABD’deki "Aramco" şirketine taşımak için Füceyre kıyılarında bulunduğunu söyledi.

Al-Falih ayrıca, sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak maddi hasara neden olmadığını söyledi.

Arap medyası, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Füceyre (Fujairah) kentindeki limanda art arda patlamalar meydana geldiğini bildirmişti.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 4 ticari geminin ülke karasularında sabotaj operasyonlarına maruz kaldığını açıklamıştı.