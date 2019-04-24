Ruhani'den Suudi Arabistan ile BAE'ye uyarı

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, ABD’nin şimdiye kadar uluslararası, bölgesel, siyasal alanlarda İran'a karşı yaptığı eylemlerde başarısız olduğunun altını çizerek “ABD’liler ekonomik alanda da hedeflerine ulaşmadı ve oluşamayacaktır." dedi.

İran'ın her zaman yapıcı bir müzakere ve diplomasiye hazır olduğunu belirten Ruhani, müzakerenin ancak ABD’nin tüm baskıları oradan kalktığında ve Amerikalıların mantık yoluyla sorunları çözmek istedikleri takdirde mümkün olabileceğini söyledi.

Ruhani ayrıca ABD’nin hiçbir zaman müzakere yapmaya hazır olmadığını ve yaptığı eylemlerin İran ulusuna karşı olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin küresel petrol piyasasını ele geçirme potansiyeline sahip olmadığını ifade ederek, onların bu konuda yanıldıklarını kaydetti.

İran'ın birçok komşu ülkeyle iyi ilişkilere sahip olduğunu hatırlatan Ruhani, "Suudi Arabistan ve BAE dahil birkaç ülke İran’a yönelik sergilediği tutum ve davranışlarının farkına varması gerekiyor.” diye konuştu.

Varlığınızı İran’a borçlusunuz

Suudi Arabistan ile BAE’ye seslenen Ruhani, şunları söyledi:

Devrik Saddam Hüseyin dönemi sırasında Baas rejimi Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkeleri işgal edeceğini belirtmişti. O dönmede Baas rejiminin yaygınlaşma politikasına karşı İran'ın sizin için yaptığı iyilikleri unutmamalısınız. İyiliği kötülükle mi yanıtlıyorsunuz? Varlığınızı İran İslam Cumhuriyeti’ne borçlu olduğunuzu unutmayın” ifadelerinde bulundu.

Trump’ın dönemi sona erecek

Cumhurbaşkanı Ruhani sözlerine şölye devam etti:

"Bekânızı İran’a borçlu olan ülkeler olarak Tramp'a İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmesi surette bu miktarda petrol üretebileceğinizi nasıl söyleyebilirsiniz? Trump’ın döneminin sona ereceği ve komşu ülkeler olarak uzun yıllar birbirimizin yanında kalacağımızın farkında değil misiniz?"

İran petrol ihracatını sıfıra indirmek mümkün değil

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran petrol ihracatını sıfıra indirme kararına tepki gösteren Ruhani, “ Bu mümkün değil ve petrolümüzü farklı şekillerde satacağız. ABD böyle bir girişimle tüm dünya milletleri ve dünyadaki tüm petrol şirketlerine zulüm yapıyor; hatta kendi halkına da baskı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.