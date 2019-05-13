BAE'deki Füceyre olaylarına bir bakış

Dün Birleşik Arap Emirlikleri ilgi bir patlama haberi bölgesel ve uluslararası medya kuruluşlarının gündemindeydi.

Lübnan merkezli Al-Mayadeen kanalının Fars Körfezi'ndeki bazı kaynaklardan aktardığı habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan liman kenti Füceyre’de art arda patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.

Patlamaların kesin sebebi Abu Dabi yetkilileri tarafından açıklanmamasına rağmen, görgü tanıkları Fransız ve Amerikan uçaklarının bölge semalarında uçuş yaptıklarını doğruladılar.

Al-Mayadeen’e göre, Füceyre’de meydana gelen patlamalarda 7 ila 10 petrol tankeri ateşlendi. Lübnanlı kanal, Füceyre Limanı’ndaki yangınların dün sabah saatlerinde meydana geldiğini aktarırken BAE yetkilileri haberi aceleci bir tavırla reddederek burada herhangi bir patlamanın yaşanmadığını ileri sürdüler.

Öte yandan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Haild el-Falih de kendilerine ait iki petrol tankerinin Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağlı Füceyre kıyılarında sabotaj operasyonuna maruz kaldığını ifade ederek yayınlanan haberleri doğruladı.

Halid el-Falih, saldırıya uğrayan tankerlerden birisinin Suudi petrolünü "Ras Tanura" limanından ABD’deki "Aramco" şirketine taşımak için Füceyre kıyılarında bulunduğunu söyledi.

Al-Falih, dün Pazar Günü yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybı veya denize petrol madde sızıntısı yaşanmadığını ancak tankerlerin yapısının hasar gördüğünü bildirdi.

BAE yetkilileri büyük bir skandala imza attılar

Füceyre Limanı’ndaki olaylar Birleşik Arap Emirlikleri tarafından açık bir şekilde reddedilmesine rağmen, ilerleyen saatlerde BAE Dışişleri Bakanlığı olayları doğrulayarak büyük bir skandala imza attı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra (Füceyre) Limanı yakınlarında sabotaja uğradığı belirtildi.

Sabotajın can kaybına ya da gemilerden zararlı madde veya yakıt sızmasına yol açacak maddi hasara neden olmadığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, limandaki rutin işleyişte olay nedeniyle herhangi bir aksama yaşanmadığı da ifade edildi.

BAE güvenlik krizini örtbas etmeye çalıştı

Gerçek şu ki, BAE yetkilileri, Füceyre Limanı’ndaki yaşanan olayları inkar edip kamuoyunu yönlendirmek amacıyla yanlış adreslere yöneltmek istediler. Böylece bu ülkede büyük bir güvenlik sorununun olmasının yanı sıra güvenlik krizinin ortaya çıkmasını örtbas etmeye çalıştılar. Onlar ayrıca medyayı yararlanarak bu ölçekteki olayı gizlemeyi amaçladılar.

Görünüşe göre, Abu Dabi yetkilileri ülkelerinde güvenlikle ilgili ciddi bir sorunun ortaya çıkardığı için oldukça endişeliler. Şu anda BAE yetkililerin büyük kaygısı gelecekte ekonomik hatta askeri altyapıya da benzer saldırıların yapılması. BAE’nin ana müttefiki olarak bilinen Suudi Arabistan da bu endişe içinde.

Hazırlayan: Ramin Hosseinabadian