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13 Mayıs 2019 - 09:39

İran: Umman Denizi’ndeki olaylar endişe verici

İran: Umman Denizi’ndeki olaylar endişe verici

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, 12 Mayıs Pazar günü Umman Denizi'nde birkaç geminin sabotaj operasyonlarına maruz kalmasının endişe verici olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, 12 Mayıs Pazar günü Umman Denizi'nde bazı ticari gemilerin sabotaj operasyonlarına maruz kalmasının endişe verici olduğunu belirterek, olayların kesin boyutlarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade etti.

Bu olayların deniz güvenliği üzerindeki olumsuz etkisine değinen Musevi, bölgenin güvenliğini zedelemek isteyen kötü niyetlilerin komploları konusunda uyarıda bulundu.

Musevi ayrıca, bölgedeki ülkelerin dış faktörlerin maceraları hususunda duyarlı olması gerekiğini sölyedi.

Arap medyası, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Füceyre (Fujairah) kentindeki limanda art arda patlamalar meydana geldiğini bildirmişti.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 4 ticari geminin ülke karasularında sabotaj operasyonlarına maruz kaldığını açıklamıştı.

News Code 1878579
Muhammed BURHAN

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