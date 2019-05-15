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15 Mayıs 2019 - 17:00

Irak, Rusya'dan S-400 almaya karar verdi

Irak, Rusya'dan S-400 almaya karar verdi

Irak'ın Moskova Büyükelçisi Mansur Hadi, Bağdat yönetiminin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almaya karar verdiğini açıkladı.

Türkiye, Hindistan ve bazı Arap ülkeleri Rusya'dan S-400 sistemleri almaya hazırlanırken ve bu nedenle ABD'nin yoğun baskısına maruz kalırken bir ülke daha savunma kapasitesini S-400 sistemleriyle artırma kararı aldı.

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Hadi, Irak hükümetinin S-400 sistemleri almak istediğini ve bu yönde bir karar verdiğini belirtti.

Hadi, S-400 alım sürecinin kesin tarihlerini ve bu yönde atılacak adımları belirleyen bir yol haritasının henüz hazırlanmadığını kaydetti.

Hadi'ye ABD'nin Rusya'yla yapılacak anlaşmaya yönelik muhtemel engellemeleri karşısında Irak'ın nasıl bir yol izleyeceği de soruldu.

Iraklı diplomat, "ABD'lilerle olan sorunlara ve bu sorunların çözümüne gelecek olursak, (bunlar için) ilgili diplomatik kanallar mevcut" yanıtını verdi.

News Code 1878650

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