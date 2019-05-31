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31 Mayıs 2019 - 14:10

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’dan S-400 açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’dan S-400 açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin soruya cevap verdi.

Aksoy, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Sputnik'e göre; Aksoy, ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere Türkiye'nin ABD makamlarına ilettiği Çalışma Grubu toplantısı teklifinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

News Code 1878975
Azar MAHDAVAN

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