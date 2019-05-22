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22 Mayıs 2019 - 13:55

Rusya:

ABD'nin Türkiye'ye S-400 konusunda verdiği ültimatomlara olumsuz bakıyoruz

ABD'nin Türkiye'ye S-400 konusunda verdiği ültimatomlara olumsuz bakıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD'nin Türkiye'ye S-400 konusunda verdiği ültimatomlara olumsuz bakıyoruz." dedi.

CNN'de yer alan, ABD'nin Türkiye'ye S-400'lerden vazgeçerek ABD yapımı Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar alması için iki hafta süre verdiğine dair haberi yorumlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın genel itibarıyla ültimatomlara olumsuz baktığını, bu tür ültimatomları kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Kremlin'in anlaşmanın halihazırda tamamlandığını birkaç kez dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil Türk yönetimini referans aldığını kaydeden Peskov, anlaşmanın hayata geçirildiğini vurguladı.

News Code 1878812
Muhammed BURHAN

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