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18 Mayıs 2019 - 13:56

Bakan Çavuşoğlu, Meksika'yı ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu, Meksika'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 19-20 Mayıs tarihlerinde Meksika’yı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaret sırasında Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard ve Meksika Ekonomi Bakanı Graciela Marquez Colin ile görüşmesinin öngörüldüğü ifade edildi. 

Öte yandan ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde,Türkiye ile Meksika arasındaki ikili ilişkiler ile BM ve MIKTA çerçevesindeki işbirliğinin ele alınacağı belirtilerek güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı da kaydedildi.  

Kaynak: İHA

News Code 1878698
Azar MAHDAVAN

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