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21 Mayıs 2019 - 10:07

Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı ile görüştü

Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales tarafından kabul edildi.

Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Örgütü (SICA) Dışişleri Bakanları III. Siyasi Forumuna katılmak üzere Guatemala'ya giden Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales ile bir araya geldi.

Başkent Guatemala'daki Ulusal Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmeye, Guatemala Dışişleri Bakanı Sandra Jovel ve Türkiye'nin Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe de katıldı.

Görüşme, Guatemala hükümetinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan fotoğrafla duyuruldu.

Kaynak: TRT

News Code 1878773
Azar MAHDAVAN

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