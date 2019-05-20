İşsiz vatandaş belediye önünde kendisini yaktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne 31 Mart öncesinde iş başvurusunda bulunan Mustafa Sayıcı’ya söz verilmiş, seçimden sonra ise “Niye rahatsız ediyorsun” diyerek darp edildiği iddia edilmişti.

Gaziantep’te darp edilen işçi konuşulurken, Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi’nde çok acı bir olay meydana geldi. İş-Kur’da istediğini bulamayan eski hükümlü işsiz vatandaş “hükümlü kadrosundan” AKP'li Şahinbey Belediyesi'ne iş başvurusunda bulundu. İşsiz vatandaş Eyüp Dal, önce olumlu cevap aldığı Şahinbey Belediyesi'nden daha sonra olumsuz yanıt alınca belediye binası önünde üzerine döktüğü benzinle kendisini yaktı. Eyüp Dal, ağır yanıklar içerisinde kaldırıldığı yoğun bakım merkezinde ancak dört gün dayanabildi. Şahinbey Belediyesi'nden acılı aileye başsağlığı dahi dilenmedi.

Kaynak: Aydınık