Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Başlatılan ihraç sürecinin sonucunun belli olduğunu söyleyen Davutoğlu, parti yönetimini eleştirerek "AK Parti'de hedeflerimizi gerçekleştirme imkanımız kalmamıştır, yeni bir siyasi hareket inşa edeceğiz" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den ihracı için süreç başlatılmış, savunma yapmaları için tebligat bu isimlere ulaştırılmıştı.

Kayank: NTV