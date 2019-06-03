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3 Haziran 2019 - 09:58

Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: 15 ölü , 29 yaralı

Suriye-Türkiye sınırında bombalı saldırı: 15 ölü , 29 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, teravih namazı sonrası bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 15 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Habertürk'e göre, Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kentinde, teravih namazının ardından camiden çıkanların bulunduğu alanda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Durumu ağır oanlar Kilis Devlet Hastanesi'ne nakledildi

Şiddetli patlama ile ortalık savaş alanına dönerken, bölgeye sağlık ekipleri ile yerel polisler sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde ve acil serviste yapılan kontrolde 15 kişinin öldüğü belirlendi. Hastanede tedavi gören yaralılardan durumu ağır olanlar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

News Code 1879024
Azar MAHDAVAN

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