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5 Haziran 2019 - 10:30

Ruhani’den İslam ülkelerine Ramazan Bayramı mesajı

Ruhani’den İslam ülkelerine Ramazan Bayramı mesajı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ramazan Bayramı’nın Müslümanlar arasında birlik ve sosyal bağların güçlenmesi simgesi olduğunu ifade etti.

İslam ülkeleri liderlerine mesajlar gönderen Ruhani, Ramazan bayramlarını kutlayarak, Ramazan ayının bereketi dolayısıyla İslam ümmeti arasında artan birlik ve beraberliğe şahit olunması, kin, nifak, zalimlerin ellerinin kısalması ve tüm dünyada barış ve istikrara şahit olunmasını temenni etti.

Ruhani, Ramazan Bayramı’nın Müslümanlar arasında birlik ve sosyal bağların güçlenmesi simgesi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca mesajında tüm Müslümanlara esenlikler ve izzet temenni etti.

News Code 1879056

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