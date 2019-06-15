Arap ülkeleri İsrail'e barış sunmak için çalışıyorlar

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirerek, adil bir barışı sağlamak için etkili ülkelerle birlikte müzakere masasında oturmaya hazır olduklarını belirtti.

Husi, "Uluslararası hukuk 5 yıl uykuya dalarken caniler Yemen halkına karşı işledikleri cinayetleri yoğunlaştırdılar. İşgalcilerin Yemen'de işlediği suçlardan yalnızca biri uluslararası hukuku canlandırmak için yeterliydi, fakat bu gerçekleşmedi." dedi.

Yemen'de yayın yapan Almasirah kanalına göre, Filistin meselesi hakkında Husi, "Arap ülkeleri İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için çalışıyor. Onlar Filistin meselesini ortadan kaldırıp İsrail'e barış sunmak istiyorlar." diye konuştu.