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18 Haziran 2019 - 11:13

Yemen:

Suudi koalisyon güçleri Hudeyde'yi yeniden vurmak istiyor

Suudi koalisyon güçleri Hudeyde'yi yeniden vurmak istiyor

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yeniden Hudeyde kentine saldırı yapmayı planladığını duyurdu.

Sputnik’in haberine gör, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin önümüzdeki günlede Hudeyde’yi yeniden hedef almayı planladığını açıkladı.

Muhammed Ali el-Husi “Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Yemen’e bozuk gıda maddeleri göndermemeli. Bu konuda örgüte yapılan eleştiriler ciddiye alınması lazım.” dedi.

El-Husi geçenlerde Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Yemen’e bozuk gıdda maddeleri gönderdiğini fakat bunların ülkeye girişi Ensarullah Hareketi tarafından önlendiğini söylemişti.

News Code 1879329
Ruya FEREYDUNI

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