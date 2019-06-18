Suudi koalisyon güçleri Hudeyde'yi yeniden vurmak istiyor

Sputnik’in haberine gör, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin önümüzdeki günlede Hudeyde’yi yeniden hedef almayı planladığını açıkladı.
Muhammed Ali el-Husi “Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Yemen’e bozuk gıda maddeleri göndermemeli. Bu konuda örgüte yapılan eleştiriler ciddiye alınması lazım.” dedi.
El-Husi geçenlerde Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı’nın (WFP) Yemen’e bozuk gıdda maddeleri gönderdiğini fakat bunların ülkeye girişi Ensarullah Hareketi tarafından önlendiğini söylemişti.
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