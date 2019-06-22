Washington, Tahran'la müzakere arayışında

ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı tutumunu değerlendirerek, “ABD, İran’ı yeniden müzakere masasına oturtmayı amaçlıyor.” dedi.

Donald Trump'ın politikalarıyla aynı çizgide hareket eden Richard Grenell ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) de Tahran ile Washington arasında müzakere yapılmasından yana olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump dün NBC kanalına yaptığı açıklamasında, İran’la görüşmeye ilişkin herhangi bir ön şart olmadığını söyledi.

Trump sözlerinin diğer bölümünde, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile müzakere etmek isteğini aktardı.

Donald Trump, Washington’un İran’ın füze programı dahil olmak üzere Tahran'la bazı meseleleri müzakere etmek istediğini de sözlerine ekledi.