Ne müzakerenin ne de savaşın peşindeyiz

İranlı devlet yetkilileri bugün İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştüler.

Bu görüşmede, İran’ın ABD ile müzakere etmemesi nedenlerini açıklayan İslam Devrimi Lideri, “Savaş çıkmayacak ve halkın tek seçeneği Amerika karşısında direniş göstermektir. Bu restleşmede Amerika’yı geri püskürteceğiz” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, “Bu restleşme askeri değildir. Çünkü savaş çıkmayacak. Ne biz savaşın peşindeyiz, ne de onlar. Zira savaşın kendi yararlarına olmadığını biliyorlar. Bu restleşme, iradelerin karşı karşıya gelmesidir. Bizim irademiz daha güçlü. Çünkü kendi irademizin yanında Allah’a da tevekkül ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Müzakereyi “zehir” olarak nitelendiren İslam Devrimi Lideri, konuşmasını şöyle sürdürdü: Amerika günümüzdeki gibi olduğu sürece mevcut Amerika yönetimiyle müzakere etmek fazlasıyla bir zehirdir. Müzakere, ticaret ve alışveriş demektir, ama ABD bizim güçlü yönümüzü almak istiyor. ‘Sizin kendinizi savunmak için kullandığınız silahlar konusunda müzakere edelim. Füzeleriniz uzun menzilli olmamalı. Kısa menzili olsun ki askeri üslerinizi vurduğumuzda siz bir karşılık veremeyin’ diyorlar.

Ayetullah Hamanei, “Tabii ki hiçbir iradeli ve anlayışlı İranlı güçlü olmasını sağlayan özellikler konusunda müzakere etmez. Onlar hatta bölgedeki stratejik varlığınız hakkında konuşalım diyorlar. Yani bunu da kaybetmemizi istiyorlar. Demek ki aslında bunlarla müzakere yanlıştır. Oysa ki bunlar da doğru insanlar değildir. Hiçbir taahhüde bağlı kalmıyorlar. Bizim düşünürler arasında da kimse müzakerenin peşinde değildir” ifadelerini kullandı.

Devrimi Lideri, “Hiç şüphe yok ki Amerika’nın düşmanlığı İslam Devrimi’nin zaferinden başlamıştır. Ama bugün apaçık hale geldi. Bu düşmanlık eskiden de vardı, fakat bu kadar net değildi. Artık apaçık söylüyor ve tehdit ediyorlar. Şunu bilmeniz gerekir ki, yüksek sesle tehdit edenin aslında gerçek gücü o kadar değildir” dedi.

İslam Devrimi Lideri, "Düşmanın hesaplamaları öyle yanlıştır ki başkanları Tahran'da her Cuma günü devlet karşıtı gösterilerin düzenlendiğini söylüyor. Birinicisi şu ki (senin dediklerin) Cuma değil, Cumartesidir, ikincisi de Tahran'da değil, Paris'tedir" diye konuştu.