Zarif: Savaş ve müzakere yan yana gelemez

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya Twitter hesabından Donald Trump'ın uyguladığı yaptırımlar ve ekonomik terörizm nedeniyle çocuğuna birer protez ayak alamayan İranlı bir annenin durumuyla ilgili bir video paylaştı.

Zarif, videoya şu notu düştü: “İran'a karşı ekonomik terörizm masum sivilleri hedef almıştır. Büyüdükçe annesi ona protez ayak alamayacak bu çocuk gibi.”

Bakan Zarif’in attığı tweette, “Onlar yaptırımlara maruz kalmışlar. Bu Donald Trump'ın ekonomik savaşı. Savaş ve müzakere - ön koşullu ya da ön koşulsuz - yan yana gelemez.” ifadelerine yer verildi.