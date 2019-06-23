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23 Haziran 2019 - 12:19

İsrail güçleri 3 Filistinliyi tutukladı

İsrail güçleri 3 Filistinliyi tutukladı

İşgal güçlerinin dün akşam saatlerinde Kudüs kentinde üç kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İşgal güçlerinin dün (22 Haziran Cumartesi) akşam saatlerinde Kudüs kentinde üç kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, işgal güçleri Kudüs’ün Eski Belde semtindeki El-Vad Caddesi’nde İbrahim Ebu Sinine ile Ubade Necib ve Mahmud Necib kardeşleri gözaltına aldı.

İşgal güçlerinin dün akşam ayrıca Kudüs kentinin doğusundaki El-İseviyye beldesine baskın düzenlediği kaydedildi.

Görgü tanıkları, işgal güçlerinin beldeye baskın düzenleyerek Ubeyd Mahallesi’ndeki El-Bustan Caddesi’nde konuşlandığını bildirdi.

Baskın sırasında işgal askerleriyle Filistinli gençler arasında çatışmaların yaşandığı, işgal güçlerinin gerçek mermiyle ateş açtığı, ses bombası ve göz yaşartıcı bomba kullandığı belirtildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi

News Code 1879454
Muhammed BURHAN

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