Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Ulusal Kanal'da yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Haziran Cumartesi günü görüşeceğini açıkladı.



Ushakov, şunları söyledi:



"Putin ile Trump G20'de 28 Haziran'da görüşecekler, görüşme 1 saat olarak planlandı.



Vladimir Putin ile 29 Haziran'da Merkel ve Erdoğan ile görüşecek.



Putin ile Trump görüşmesinde bölgesel istikrar konularına, Suriye, Venezuela ve İran'a odaklanılması bekleniyor.



Vladimir Putin, G20'de 28 Haziran'da yapacağı konuşmasında ticari anlaşmazlıklara, DTÖ'nün rolüne yer verecek."

