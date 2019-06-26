  1. Türkiye
26 Haziran 2019 - 17:53

Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in 29 Haziran Cumartesi günü bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Ulusal Kanal'da yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Yuri Ushakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Haziran Cumartesi günü görüşeceğini açıkladı.

Ushakov, şunları söyledi:

"Putin ile Trump G20'de 28 Haziran'da görüşecekler, görüşme 1 saat olarak planlandı.

Vladimir Putin ile 29 Haziran'da Merkel ve Erdoğan ile görüşecek.

Putin ile Trump görüşmesinde bölgesel istikrar konularına, Suriye, Venezuela ve İran'a odaklanılması bekleniyor.

Vladimir Putin, G20'de 28 Haziran'da yapacağı konuşmasında ticari anlaşmazlıklara, DTÖ'nün rolüne yer verecek."
 

News Code 1879531

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