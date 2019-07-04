Çavuşoğlu'ndan flaş İran açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bazı başlıklar:

"S-400 bitmiş bir anlaşmadır"

Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi S-400 bitmiş bir anlaşmadır. Artık teslim süresi konuşuluyor. Biz S-400’ü alacağız, NATO’yla da diğerleriyle de görüşüyoruz. Eğer bir tereddüdünüz varsa gelin bunu konuşalım diyoruz, biz diyalogdan yanayız. Ama Amerika’nın daha önceki yaklaşımının da doğru olmadığını kendilerine hep söyleyegeldik. Şimdi daha sakin bir ortamda bu sürecin işlediğini söyleyebilirim.

"Hakkaniyetli ve objektif, dengeli tutum sergiliyoruz"

ABD ve İran arasında ihtiyaç olursa memnuniyetle arabulucu oluruz. Çünkü hakkaniyetli ve objektif, dengeli tutum sergiliyoruz. Amerika’ya yaptıklarının yanlış olduğunu söylüyoruz. İran’a da kardeş ve komşu bir ülke olarak nükleer silahlanma ile ilgili anlaşmaya uymalarını ve AB ve Avrupalı ülkelerin desteğini kaybetmemelerini tavsiye ediyoruz. Olayı, süreci tırmandırmamaları konusunda gerekli tavsiyelerde bulunuyoruz. Diğer taraftan, İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarına karşı olduğumuzu her defa söyledik.

"İran’a elimizden gelen yardımı yapıyoruz"

Avrupa Birliği ülkeleriyle ve diğer ülkelerle, bu yeni kurulan INTEX mekanizması olsun, diğer ikili düzeydeki mekanizmalarla da İran’a elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Çünkü bu yaptırımlardan İran halkı zarar görüyor. Yani kardeş İran halkının acı çekmesini de istemeyiz. İran’ın istikrarı, güvenliği bölge için çok önemlidir. Bu gerilim, bölgenin aleyhinedir, en çok da körfez ülkelerinin aleyhine olur. Gördüğüm kadarıyla da İran’a karşı olan körfez ülkeleri de bu riskleri görmeye başladı. Onlar da Amerika ve diğer ülkelere de sükunet çağrısında bulunmaya başladı. Bazıları, hepsi değil. Edindiğimiz bilgilere göre görüyoruz, takip ediyoruz süreci.