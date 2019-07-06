İran'dan ABD'nin özel toplantı talebine tepki

BM Viyana Ofisi ve Viyana’daki diğer Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki İran’ın Daimi Temsilciliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndan İran'la ilgili özel toplantı yapmasını talep eden ABD’ye tepki gösterdi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Bu talep acı bir mizahtır. Yasa dışı biçimde nükleer anlaşmadan geri çekilip onu tek taraflı olarak ihlal eden ve başkalarını da aynı eylemde bulunmaya zorlayan rejim anlaşmayı uygulamak yerine uluslararası toplum tarafından uygulanmasını engellemek için baskı yapıyor ve aynı anda anlaşmanın uygulanmasından endişe duyduğunu öne sürüyor.” belirtildi.

Açıklamada, “Nükleer anlaşmanın en büyük ihlalcisi ABD'nin bölye bir talepte bulunması çok taraflılık ve hukukun üstünlüğüne karşı duran bu ülkenin yalnızlaştığının göstergesidir.” denildi.

İran'ın söz konusu anlaşmadaki taahhüdünü azaltma kararının ABD'nin yarattığı duruma tepki olarak alındığı kaydedilen açıklamada, “Nükleer anlaşmadaki son gelişmeler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu’nun göreviyle alakası yoktur. Bu anlaşmanın uygulanmasıyla ilgili konular anlaşmada belirlenen mekanizma çerçevesinde takip edilebilir.” işaret edildi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Büyükelçi Jackie Wolcott'un, ajansın yönetim kurulunun, UAEA'nın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin son raporunu görüşmek üzere özel bir toplantı yapmasını talep ettiği bildirildi.